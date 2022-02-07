Прокуратура нашла большой дефицит в Фонде капитального ремонта Пермского края

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Стоимость запланированных до 2023 года капитальных ремонтных работ за счет средств регионального Фонда капремонта существенно превышает уровень его финансовой обеспеченности, - к такому выводу пришел Ленинский районный суд.

С иском в него обратился надзорный орган после проведенной прокурорской проверки.

- Законодательством допускается дефицит средств в фонде капремонта не более 30 процентов, - объяснили суть обращения в краевой прокуратуре. - Но только по 2020 году нехватка денег для выполнения запланированных ремонтов составила около 500 процентов. Несмотря на такой дефицит для выполнения планов фонд на протяжении более чем двух лет бездействовал и не принимал меры для устранения дефицита.

Как объяснили в прокуратуре, предложения по восстановлению финансовой устойчивости были направлены фондом в правительство региона только в ходе рассмотрения судебного дела.

Бездействие регионального оператора было признано в суде незаконным.

- Кроме того, на Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края возложена обязанность провести проверку соблюдения фондом требований к финансовому обеспечению своей деятельности. – сообщили в прокуратуре.