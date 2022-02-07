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Общество7 февраля 2022 15:07

В Перми осудили организатора частного пансионата для престарелых

Из него в больницы перевезли 16 пожилых людей
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В позапрошлом году в Перми на улице Ласьвинской в нежилом административном здании открылся приют для стариков. Его организатор и генеральный директор придумала для него красивое название – «Добрые руки».

Деятельностью этого приюта заинтересовались следователи отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Пермскому краю. Они установили, что в этом центре временного пребывания престарелым гражданам за деньги оказывали услуги, небезопасные для здоровья и жизни. А также лечили их без медицинских лицензий.

- Было проведено более 25 судебных экспертиз и исследований, признаны потерпевшими 16 пожилых людей, которым предоставлялись услуги в указанном центре, - рассказали в СУ СКР по Пермскому краю. - Все они были помещены в медицинские учреждения. Организатора и генерального директора центра суд приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей.

Осужденная еще может обжаловать приговор.