Пермяки назвали пять главных проблем города и края

Сильнее всего пермяков беспокоит медицина и низкие доходы. Фото: архив "КП"

Более 3000 человек приняли участие в опросе сообщества «Мой город - Пермь» ВКонтакте. Пермякам предлагалось ответит всего на один вопрос: «Что вас сильнее всего беспокоит в родном городе и регионе» и выбрать несколько вариантов ответов из предложенных.

Согласно результатам проведенного опроса, больше всего жителей Прикамья беспокоит медицина. Ее качеством и доступностью недовольны 63% опрошенных.

На втором месте по популярности оказались низкие доходы и отсутствие возможностей для заработка. Так считают 58% опрошенных. На третьем месте - низкая компетенция управления и отсутствие диалога власти и общества - 56%.

На четвертом месте среди проблем жители назвали ЖКХ. Затем градостроительную отрасль (плотная застройка и низкое качество общественных территорий), недовольны пермяки дорожной инфраструктурой, образованием и безопасностью (криминогенная обстановка, бездомные собаки и др.).