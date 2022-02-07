В Прикамье судили экс-директора спортшколы «Огонек», воспитанница которой завоевала «бронзу» на Олимпиаде в Пекине

"Огонек" дал стране и миру немало талантливых спортсменов. Фото: страница ВК спортшколы.

В мае прошлого года в школе олимпийского резерва «Огонек» в Чусовом произошла смена руководства. Директором назначили опытного тренера Руслана Шарифуллина. Буквально вчера его воспитанница, 19-летняя фристайлистка Анастасия Сминова совершила сенсацию на Олимпиаде в Пекине – завоевала бронзовую медаль в соревнованиях по могулу.

До этого «Огоньком» руководил Алексей Колтырин. Весной прошлого года он написал заявление об уходе: его заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями.

И вот теперь Алексея Колтырина судили за растрату.

- В 2019 году он выезжал на служебном автомобиле в отпуск в республику Крым, - сообщили в прокуратуре Пермског края. – При этом расходы на бензин были оплачены за счет бюджетных средств спортшколы. Учреждению был нанесен материальный ущерб, пострадала его деловая репутация.

Чусовской суд приговорил экс-директора «Огонька» к штрафу в 100 тысяч рублей. Он еще может обжаловать приговор.