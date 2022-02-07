«Ласточка» между Пермью и Чусовым перевезла более 10 тысяч пассажиров

Фото: permkrai.ru

Уже как две с половиной недели Пермь и Чусовой связывает скоростной электропоезд «Ласточка». Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, с 20 января скоростной состав перевез уже 10,7 тысяч пассажиров.

Напомним, «Ласточка» преодолевает маршрут между станциями Пермь 2 и Чусовская примерно на час быстрее, чем обычные поезда – за 2 часа 23 минуты.

Ежедневно электропоезд совершает по маршруту по три рейса в каждую сторону. Из Перми состав отправляется в 8.40, 14.50 и 20.20, из Чусового – в 6.00, 12.10 и 17.40. По маршруту «Ласточка» останавливается на семи станциях – Пермь-1, Мотовилиха, Молодежная, Комарихинская, Калино, Шибаново и 129 километров.

Cейчас в Прикамье «Ласточки» курсируют на направлениях из Перми в Кишерть, Верещагино, Краснокамск и в столицу Свердловской области – в Екатеринбург. Напомним, 14 железнодорожных станций Прикамья получили новые названия. Ранее они имели только цифровое обозначение. О том, как теперь называются станции, читайте в нашем материале.

Кстати, накануне власти сообщили, что расширят зону платной парковки. С 1 июля 2022 года в зону платных парковок войдут участки улиц:

- Революции от улицы Николая Островского до бульвара Гагарина;

- Орской от улицы Николая Островского до улицы Рабоче-Крестьянской;

- Тихой от улицы Николая Островского до улицы Рабоче-Крестьянской;

- Клименко от улицы Пушкина до улицы Екатерининской;

- Пушкина от улицы Клименко до улицы Николая Островского;

- Луначарского от улицы Клименко до улицы Николая Островского;

- Достоевского от улицы Николая Островского до Клименко.