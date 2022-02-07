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Спорт7 февраля 2022 11:50

Фигурист из Прикамья завоевал олимпийское «золото»

Александр Галлямов и его партнерша Анастасия Мишина выиграли произвольную программу
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Анастасия Мишина и Александр Галямов

Анастасия Мишина и Александр Галямов

Фото: Артем КИЛЬКИН

6 февраля на Олимпийских играх в Пекине 19-летняя фристайлистка Анастасия Смирнова из Чусового завоевала «бронзу». Но Пермский край имеет отношение еще к одной олимпийской медали: «золоту» по фигурному катанию. 7 февраля спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли произвольную программу командного турнира фигуристов на Олимпиаде. Несмотря на падение в финале, они показали лучший результат. В итоге российская команда завоевала общее «золото».

Хотя Александр Галлямов заявлен как представитель Санкт-Петербурга, родился он в Березниках. А в Питер переехал только в 10-летнем возрасте. Так что отсвет его медали падает и на Прикамье.

Общий медальный зачет, последние новости о выступлении российских спортсменов, эксклюзивные материалы и интервью с Зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине вы можете найти на портале «КП – Спорт».