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Происшествия7 февраля 2022 10:59

В Перми через замочную скважину обнаружили труп

Открывать закрытую дверь квартиры пришлось спасателям
Анна Маркова
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Спасатели открыли дверь квартиры, в которой был мертвый мужчина.

Спасатели открыли дверь квартиры, в которой был мертвый мужчина.

Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

В Перми 6 февраля в одной из квартир дома по улице Пушкарская, 61 был обнаружен труп мужчины. Его родственники не могли дозвониться до него, приехали к нему домой, дверь он не открывал.

Заглянув в замочную скважину, они увидели его лежащим на полу. Мужчина не подавал признаков жизни. Чтобы открыть дверь на место были вызваны полицейские и спасатели. С помочью слесарного инструменты дверь открыли, хозяин квартиры был мертв. Причину его смерти определят эксперты.

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