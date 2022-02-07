В Перми через замочную скважину обнаружили труп

Спасатели открыли дверь квартиры, в которой был мертвый мужчина. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

В Перми 6 февраля в одной из квартир дома по улице Пушкарская, 61 был обнаружен труп мужчины. Его родственники не могли дозвониться до него, приехали к нему домой, дверь он не открывал.

Заглянув в замочную скважину, они увидели его лежащим на полу. Мужчина не подавал признаков жизни. Чтобы открыть дверь на место были вызваны полицейские и спасатели. С помочью слесарного инструменты дверь открыли, хозяин квартиры был мертв. Причину его смерти определят эксперты.

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