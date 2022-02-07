Пермские «звездочки» отправились на сбор в Турцию

Фото: ЖФК "Звезда-2005"

Основной состав пермского ЖФК «Звезда-2005» отправился на учебно-тренировочный сбор в Турцию. Он состоится в городе Аланья. Об этом сообщили в клубной пресс-службе.

В рамках сбора «звездочки» проведут несколько контрольных матчей. Соперники и даты матчей будут известны позднее.

В Пермь команда вернется 3 марта и продолжит готовиться к сезону-2022.

Напомним, прошлый сезон «Звезда-2005» завершила на четвертом месте турнирной таблицы женской Суперлиги.

КСТАТИ

5 февраля из отпуска вышел и другой флагман пермского футбола - «Амкар». Подопечные Рустема Хузина проведут три сбора.