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Общество7 февраля 2022 10:24

За кражу кофе 25-летнего жителя Прикамья отправят в колонию

Парень проведет за решеткой восемь месяцев жизни
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: архив "КП"

В Прикамье 25-летнего парня отправят в колонию за кражу из магазина. Историей поделились в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

Все началось с того, что пьяный виновный вышел из дома на улицу с целью попросить у прохожего сигарету. Встретив незнакомого парня, между ними завязался разговор. И тот предложил ему зайти в магазин и что-то украсть. А после – продать.

После молодые люди зашли в ближайший магазин, взяли со стеллажа упаковки с кофе и направились к выходу мимо кассы. Их окликнул работник магазина, но они выбежали из помещения, не заплатили за товар, и побежали в сторону улицы Калинина.

Когда они остановились, новый знакомый попросил подельника подождать его на улице и отправился продавать кофе. Однако назад не вернулся. О своем подельнике главный фигурант дела ничего сказать не смог, так как познакомился с ним буквально перед совершением преступления.

В итоге суд наказал вора восьми месяцами колонии общего режима. Также он обязан возместить сумму кражи.