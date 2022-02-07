Уральский завод противогололедных материалов запускает собственную линию по подготовке сырья

ООО «Уральский завод противогололедных материалов» (ООО «УЗПМ» входит в бизнес-сообщество WTG) приступил к запуску первой автоматизированной линии дробильно-сушильного комплекса (ДСК). Инвестиции проекта, стартовавшего в прошлом году на производственной площадке в г. Краснокамске, составили более 100 млн. рублей. Основная задача ДСК – переработка разного типа сырья и подготовка его для основных цехов производства.

Запуск конвейерной технологии призван значительно повысить эффективность производственного процесса и качественные параметры готовой продукции. Новая автоматизированная линия по подготовке сырья встроена в основной производственный цикл предприятия, оснащена дробильными установками и линией барабанной сушки от участка подготовки до подачи в цех сырья напрямую. Весь технологический процесс контролируется операторами установок. Управление всем комплексом потребует привлечение минимального количества специалистов.

ДСК позволяет перерабатывать практически любой тип сырья, который является компонентом ПГМ. Проектная мощность по входящему сырью на данном этапе составляет 480 тонн в сутки. Запуск второй линии, запланированный на 4 квартал 2022 года, позволит выйти на производственные объёмы до 320 тыс тонн в год.

Генеральный директор ООО «Уральский завод противогололедных материалов» Дмитрий Пылёв:

- Перед нами стояла задача встроить линию подготовки сырья в полный цикл изготовления продукции, включая нашу основную производственную линейку – единую гранулу. С запуском дробильно-сушильного комплекса мы получили возможность работать с любыми видами сырья, что позволит нам увеличить объемы основной продуктовой линейки и быть гибкими в выборе поставщиков. Новая автоматизированная линия призвана обеспечить снижение себестоимости продукции: сокращается количество перегрузочных пунктов, погрузочного оборудования и транспорта. Применение конвейерной технологии позволит более экономно использовать поступающее сырье, снизить трудозатраты на его подготовку, увеличить скорость подачи сырья в цеха и повысить качество готовой продукции.