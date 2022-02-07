Пермь готовится принять матч сборных России и Нидерландов

Фото: Пресс-служба FIBA

Чуть больше, чем через две недели в Перми пройдет игра квалификации на Кубок мира по баскетболу-2023. В УДС «Молот» сборная России примет сборную Нидерландов (6+).

Билеты на игру все еще можно приобрести здесь. Продажи стартовали 18 января.

Напомним, сборная России выступает в отборочной группе «H» вместе с Исландией, Италией и Нидерландами. Первые две команды россияне уже обыграли и возглавляют турнирную таблицу. Сборная Нидерландов с двумя поражениями замыкает квартет.

В следующую стадию отбора пройдут три команды из четырех. Каждая из команд в рамках группы проведет шесть матчей.

КСТАТИ

Год назад сборная России сыграла в Перми две решающие встречи - с Северной Македонией и Эстонией. Оба матча закончились победами.