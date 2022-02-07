Туристы так и не дождались своих круизов на теплоходе. Фото: Анна Маркова

Пермякам предлагают присоединиться к коллективному иску к ООО «Ин Тур Бюро». В Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю обращаются граждане из Пермского края и Екатеринбурга с жалобами. Они купили путевки на речной круиз на теплоходе «Урал», но он так и не состоялся, а деньги туроператор не возвращает.

Туристы покупали туры на теплоходе «Урал» в 2019 и 2020 годах, но круизы не состоялись ни 2020 году, ни 2021 году. По информации Ростуризма, сведения об ООО «Ин Тур Бюро» исключены из Единого федерального реестра туроператоров 1 сентября 2020 года.

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю предлагает туристам, купившим путевки на теплоход «Урал», присоединиться к групповому иску. Для этого нужно заполнить и предоставить в Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю (г. Пермь, ул.Куйбышева, 50, тел. 239-34-20) заявление, приложить документы, подтверждающие заключение договора с ООО «Ин Тур Бюро» (договор/заявка, квитанция, счет, ваучер), претензии, ответы на заявления потребителей, переписку с турагентами.