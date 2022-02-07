В Пермском крае 4797 новых заболевших коронавирусной инфекцией за сутки

В тяжелом состоянии в больницах находятся 249 пациентов с коронавирусом. Фото: Иван Макеев

В Пермском крае очередная рекордная цифра, за сутки коронавирусной инфекций заболели 4797 человек. Из них 984 - дети до 17 лет, об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Сначала пандемии ковид подтвердился у 214 451 человека. За сутки в регионе проведено 27 287 ПЦР-тестов.

В тяжелом состоянии в больницах находятся 249 пациентов с коронавирусом. Из них 90 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 881 человек, за сутки - 11.