Начальник полиции Перми уходит работать в администрацию

Алексей Михайлович Туров. Фото: УМВД по городу Перми.

В Перми начальник Управления МВД России по городу Перми полковник полиции Алексей Туров уходит из ведомства. Уже завтра 8 февраля он приступит к другой должности. Глава Перми Алексей Демкин назначил его начальником городского департамента общественной безопасности.

Туров пробыл на посту начальника Управления городской полиции с 2015 года. Начинал работу с должности оперуполномоченного уголовного розыска Краснокамска. Затем работал в различных подразделениях в полиции: по борьбе с экономическими преступлениями, вневедомственной охране, возглавлял отделы внутренних дел Чердынского и Кудымкарского районов.

Исполнять обязанности начальника Управления МВД по городу Перми будет его заместитель Пепеляев Юрий Викторович.