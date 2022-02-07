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Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Перми расширят зону платной парковки. Об этом сообщили в дирекции дорожного движения. Такую меру связывают с вводом в эксплуатацию новых жилых домов. Днем там есть дефицит парковочных мест. Стоимость парковки остается прежней – 20 рублей в час.
С 1 июля 2022 года в зону платных парковок войдут участки улиц:
Революции от улицы Николая Островского до бульвара Гагарина;
Орской от улицы Николая Островского до улицы Рабоче-Крестьянской;
Тихой от улицы Николая Островского до улицы Рабоче-Крестьянской;
Клименко от улицы Пушкина до улицы Екатерининской;
Пушкина от улицы Клименко до улицы Николая Островского;
Луначарского от улицы Клименко до улицы Николая Островского;
Достоевского от улицы Николая Островского до Клименко.
Кстати, в Перми начали штрафовать водителей, которые закрывают или снимают госномера авто, чтобы не оплачивать парковку. Подробнее здесь.
Напомним, что с 10 января в Перми в зону платной парковки были добавлены участки улиц Пионерская, Полины Осипенко и Белинского. Удобно, что парковку можно оплатить не только за текущие сутки, но и за предыдущие - в личном кабинете Интернет-портала permparking.ru или в мобильном приложении «Горпарковки».