- Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми расширят зону платной парковки. Об этом сообщили в дирекции дорожного движения. Такую меру связывают с вводом в эксплуатацию новых жилых домов. Днем там есть дефицит парковочных мест. Стоимость парковки остается прежней – 20 рублей в час.

С 1 июля 2022 года в зону платных парковок войдут участки улиц:

Революции от улицы Николая Островского до бульвара Гагарина;

Орской от улицы Николая Островского до улицы Рабоче-Крестьянской;

Тихой от улицы Николая Островского до улицы Рабоче-Крестьянской;

Клименко от улицы Пушкина до улицы Екатерининской;

Пушкина от улицы Клименко до улицы Николая Островского;

Луначарского от улицы Клименко до улицы Николая Островского;

Достоевского от улицы Николая Островского до Клименко.

Кстати, в Перми начали штрафовать водителей, которые закрывают или снимают госномера авто, чтобы не оплачивать парковку. Подробнее здесь.

Напомним, что с 10 января в Перми в зону платной парковки были добавлены участки улиц Пионерская, Полины Осипенко и Белинского. Удобно, что парковку можно оплатить не только за текущие сутки, но и за предыдущие - в личном кабинете Интернет-портала permparking.ru или в мобильном приложении «Горпарковки».