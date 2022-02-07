В поликлиники Перми направили 800 студентов-медиков и ординаторов

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В пермские поликлиники направили 800 студентов-медиков и ординаторов для помощи врачам. Об этом в Instagram-аккаунте сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин.

Из-за резкого подъема заболеваемости нагрузка на медработников сильно выросла. Растет и число заболевших медиков. Поэтому краевые власти решили привлечь к работе студентов.

Как рассказал губернатор, уже мобилизовано больше 100 ординаторов, порядка 400 студентов 4 и 5 курсов. А также 200 первокурсников медуниверситета и 100 студентов медицинского колледжа.

Первокурсники осматривают пациентов перед вакцинацией или встречают людей на входе в поликлинику. Старшекурсники занимаются более ответственной работой - в амбулаторных центрах, ковидных бригадах, кабинетах неотложной помощи, на скорых.