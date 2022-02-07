Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 февраля 2022 7:54

В поликлиники Перми направили 800 студентов-медиков и ординаторов

Они помогут врачам справляться с нагрузкой в волну коронавируса
Григорий СЕРЕДКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: instagram.com/mahonindn/

Фото: instagram.com/mahonindn/

В пермские поликлиники направили 800 студентов-медиков и ординаторов для помощи врачам. Об этом в Instagram-аккаунте сообщил глава Прикамья Дмитрий Махонин.

Из-за резкого подъема заболеваемости нагрузка на медработников сильно выросла. Растет и число заболевших медиков. Поэтому краевые власти решили привлечь к работе студентов.

Как рассказал губернатор, уже мобилизовано больше 100 ординаторов, порядка 400 студентов 4 и 5 курсов. А также 200 первокурсников медуниверситета и 100 студентов медицинского колледжа.

Первокурсники осматривают пациентов перед вакцинацией или встречают людей на входе в поликлинику. Старшекурсники занимаются более ответственной работой - в амбулаторных центрах, ковидных бригадах, кабинетах неотложной помощи, на скорых.