Пермская биатлонистка, сидящая в карантинном отеле в Пекине, получила отрицательный тест на COVID-19

Фото: Instagram спортсменки.

Спортсменка из Перми Валерия Васнецова получила отрицательный тест на COVID-19. Об этом биатлонистка написала на своей странице в Instagram.

- Я ждала тебя восемь дней, - подписала она пост, на котором сфотографированы результаты анализа.

Напомним, спортсменка из Чайковского была изолирована после прибытия на Олимпийские Игры-2022 и двух положительных тестов на коронавирус. Сейчас, чтобы покинуть карантин, ей необходимо получить второй отрицательный тест на COVID-19.

Но даже и в этом случае принять участие в олимпийских гонках она, увы, не сможет. Неделя на карантине без тренировок и со скудным питанием отрицательно сказалась на ее спортивном самочувствии. Заменила пермскую спортсменку в составе женской сборной России по биатлону Евгения Буртасова.

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