В Пермском крае окончены поиски пропавшего вахтовика из Башкортостана

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- Наиль нашелся. Живой. Сказал, что телефон был сломан, поэтому не мог никому позвонить, - рассказала коллега мужчины.

Напомним, 37-летний житель Башкортостана Наиль работает вахтами в поселке Железнодорожный. Сперва мужчина проживал в вахтовом поселке, но потом решил переехать в съемную квартиру и с 23 января перестал выходить на связь. Обеспокоенные родственники и коллеги мужчины обратились за помощью к волонтерам.

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