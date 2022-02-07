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Общество7 февраля 2022 6:47

В Пермском крае окончены поиски пропавшего вахтовика из Башкортостана

Он не выходил на связь с 23 января
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Фото: ЧП Березники/ВКонтакте

Фото: ЧП Березники/ВКонтакте

- Наиль нашелся. Живой. Сказал, что телефон был сломан, поэтому не мог никому позвонить, - рассказала коллега мужчины.

Напомним, 37-летний житель Башкортостана Наиль работает вахтами в поселке Железнодорожный. Сперва мужчина проживал в вахтовом поселке, но потом решил переехать в съемную квартиру и с 23 января перестал выходить на связь. Обеспокоенные родственники и коллеги мужчины обратились за помощью к волонтерам.

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