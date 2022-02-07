В Перми начали штрафовать автомобилистов, закрываюших номера на платной парковке

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми начали штрафовать водителей, которые закрывают или снимают госномера авто, чтобы не оплачивать парковку. Об этом сообщает «Business Class».

В январе наступившего года пермская административная комиссия рассмотрела уже два прокола в отношении таких автовладельцев. В итоге за неоплату парковки водителям назначили штрафы в размере 2 тыс. руб. В обоих случаях это нарушение было повторным.

Напомним, ранее мы сообщали о расширении в Перми зоны платной парковки. О том, какие улицы вошли в расширение с 10 января, читайте здесь.