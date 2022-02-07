Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
-9°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 февраля 2022 6:30

В Перми начали штрафовать автомобилистов, закрываюших номера на платной парковке

Двум автовладельцам уже выписали штрафы
Григорий СЕРЕДКИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми начали штрафовать водителей, которые закрывают или снимают госномера авто, чтобы не оплачивать парковку. Об этом сообщает «Business Class».

В январе наступившего года пермская административная комиссия рассмотрела уже два прокола в отношении таких автовладельцев. В итоге за неоплату парковки водителям назначили штрафы в размере 2 тыс. руб. В обоих случаях это нарушение было повторным.

Напомним, ранее мы сообщали о расширении в Перми зоны платной парковки. О том, какие улицы вошли в расширение с 10 января, читайте здесь.