В ДТП с участием такси в Перми пострадали водитель и пассажир

Пассажир такси пострадал в ДТП. Фото: ГИБДД по городу Перми.

В Перми 6 февраля около 20.00 произошло ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля, один из них – такси.

По информации ГИБДД по городу Перми, по ул. Зои Космодемьянской, со стороны ул. Подлесная в сторону Проспекта Парковый двигался автомобиль «Киа Рио». За рулем был 28-летний водитель.

В районе дома №35, по Проспекту Парковый, при повороте налево на регулируемом перекрестке, он не уступил дорогу и столкнулся с «Лада Гранта», за рулем которой была 32-летняя женщина. Травмы получили водитель «Гранты» и 24-летний пассажир «Киа». Обоим пострадавшим рекомендовано амбулаторное лечение.

По факту автоаварии сотрудники ГИБДД проводят проверку.