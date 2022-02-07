В Пермском крае девочку задержали за сбыт и хранение наркотиков

В Прикамье девочку задержали с наркотиками. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Лысьве полицейские задержали несовершеннолетнюю девочку с наркотиками. 13 января она продала сверток своему знакомому и была задержана. Во время ее осмотра и в квартире, где она живет, было найдено и изъято более 14 гр. наркотического средства.

Следователи СКР по Пермском краю возбудили уголовное дело по статьям «Незаконный сбыт наркотических средств» и «Незаконное приобретение, хранение наркотических средств, совершенное в крупном размере». Расследование уголовного дела продолжается.