В Пермском крае на неделе ожидаются снегопады и похолодание

Февраль в Прикамье будет снежный. Фото: архив "КП"

Пермский край продолжит засыпать снегом, на неделе его количество может превысить норму в 1,5-2 раза. Синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я» говорят, что в целом с 7 по 11 февраля температура воздуха ожидается теплее нормы на 3-4°C, но и не обойдется без кратковременных похолоданий.

Больше всего снега выпадет в южной половине края с четверга по субботу, но скорее всего, снегопады будут менее интенсивными, чем на прошлой неделе.

В понедельник в отдельных районах пройдет небольшой снег. Температура воздуха немного превысит климатическую норму, днем −6…−11°.

Ко вторнику ожидается небольшое похолодание, в северных и восточных районах будет холоднее, там до −17…−22° ночью и −10…−15° днем. На остальной территории похолодание будет несущественным.

Осадки продолжатся и в последующие дни, температура будет примерно такой же, как и в среду, а в четверг в Прикамье начнет поступать более теплый воздух. По предварительным данным, днем будет до −4…−9°, снегопад. В пятницу потеплеет еще на 1-2°.