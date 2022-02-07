Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 февраля 2022 3:32

В Пермском крае на неделе ожидаются снегопады и похолодание

Количество осадков превысит норму в 1,5 – 2 раза
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Февраль в Прикамье будет снежный.

Февраль в Прикамье будет снежный.

Фото: архив "КП"

Пермский край продолжит засыпать снегом, на неделе его количество может превысить норму в 1,5-2 раза. Синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я» говорят, что в целом с 7 по 11 февраля температура воздуха ожидается теплее нормы на 3-4°C, но и не обойдется без кратковременных похолоданий.

Больше всего снега выпадет в южной половине края с четверга по субботу, но скорее всего, снегопады будут менее интенсивными, чем на прошлой неделе.

В понедельник в отдельных районах пройдет небольшой снег. Температура воздуха немного превысит климатическую норму, днем −6…−11°.

Ко вторнику ожидается небольшое похолодание, в северных и восточных районах будет холоднее, там до −17…−22° ночью и −10…−15° днем. На остальной территории похолодание будет несущественным.

Осадки продолжатся и в последующие дни, температура будет примерно такой же, как и в среду, а в четверг в Прикамье начнет поступать более теплый воздух. По предварительным данным, днем будет до −4…−9°, снегопад. В пятницу потеплеет еще на 1-2°.

0