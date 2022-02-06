Фристайлистка из Чусового на Олимпиаде в Пекине прошла в суперфинал турнира по могула

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Фристайлистки Полина Чудинова и Анастасия Смирнова прошли в финал турнира по могулу на Олимпиаде в Пекине. Анастасия Смирнова вышла в финал Олимпийских игр досрочно. 3 февраля по итогам 1-й квалификации в могуле она оказалась в десятке лучших. А 6 февраля после двух квалификационных заездов Полина Чудинова показала четвертый результат. И тоже пробилась в финал. Еще две наши спортсменки - Анастасия Первушина и Виктория Лазаренко - "отсеялись" на квалификациях. Они не вошли в десятку лучших.

А в суперфинал, в котором участвуют шесть спортсменок, прошла только Анастасия Смирнова, ставшая четвертой.

Напомним, что по решению Федерации фристайла России женская сборная по могулу полностью состоит из воспитанниц чусовской СШОР «Огонек» им Л.Д. Постникова.

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