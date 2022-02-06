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Туризм6 февраля 2022 9:56

Пермские турфирмы начали продавать путевки в Крым и Сочи

Прямые перелеты из Перми на юг России начнутся в мае
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На дворе снег, а пермяки начинают задумываться об отпуске на море. Пермские турфирмы стали продавать туры в Крым и Сочи.

Pegas Touristik предлагает забронировать путевки в Крым с прямыми вылетами из Перми. Рейсы в Симферополь начнутся 2 мая. Самолеты авиакомпании Nordwind Airlines будут летать в Крым в мае два раза в неделю - по понедельникам и четвергам, а с июня по октябрь по четыре раза в неделю: в понедельник, вторник, четверг и среду.

«Библио глобус» начнет полеты в Симферополь с 29 мая, по четвергам и воскресеньям будут летать самолеты RED WINGS.

Этот же оператор организует туры в Сочи с 1 июня, по средам и субботам.

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