Пермский врач стал лауреатом престижной Всероссийской премии

Фото: Минздрав Пермского края

5 февраля в Москве, в государственном Кремлевском Дворце, прошла торжественная церемония награждения победителей премии «Будем жить» за особый вклад в борьбу против онкологических заболеваний. В номинации «Легенда в онкологии» лауреатом стал профессор, заведующий кафедрой онкологии Пермского медуниверситета Олег Орлов.

- Почти полвека он спасает женщин от тяжелого недуга, возвращая им надежду на счастье и долгую жизнь, - рассказали в краевом Минздраве. - Пациентки с раком груди не устают рассказывать о его волшебных руках, мастерстве и высочайшей квалификации. И о знаменитом «Орловском» оптимизме, которым он заражает не только тех, кто так ждет его помощи, но и своих коллег.

Недавно Олег Орлов написал книгу «Служение и верность. Очерки нашей жизни», в которой рассказывает об истории пермского краевого онкологического диспансера, где он трудится, начиная с 1974 года.

Также в число лауреатов премии вошли пермские онкологи Зинаида Руди и Елизавета Руди.