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Общество6 февраля 2022 8:56

За сутки в Пермском крае более 4,5 тысяч заболевших коронавирусом

Из них 641 ребенок
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае 4 505 новых случаев COVID-19, в том числе 641 ребенок. Вакцинированных из них - 233. Общее число инфицированных в Прикамье достигло 209 654.

В больницах в тяжелом состоянии находятся 237 пациентов. Из них 88 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки умерло от ковида семеро. Всего же с начала пандемии от новой коронавирусной инфекции скончались 7 870 жителей Пермского края.

Дома на изоляции находятся почти 55 тысяч человек.

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