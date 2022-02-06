Более 550 миллионов рублей долгов по зарплате погасили в Пермском крае

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В Перми на расширенном заседании коллегии прокуратуры края подвели итоги работы за 2021 год. В частности, благодаря вмешательству прокуратуры, была погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 550 миллионов рублей. А предпринимателям выплатили долги за исполненные муниципальные и государственные контракты в размере более 400 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Также были восстановлены жилищные права более 800 обманутых дольщиков.

Как отметили в прокуратуре, в результате проверок к ответственности было привлечено 13 тысяч должностных лиц