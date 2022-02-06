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Происшествия6 февраля 2022 6:34

В Перми разыскивают женщину в бирюзовом берете

Наталия Аликина вышла из дома 5 февраля и до сих пор не вернулась
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: "Лиза Алерт"

Фото: "Лиза Алерт"

В Перми волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили розыск 68-летней Наталии Аликиной (Шалагиной). Женщина 5 февраля ушла из дома и до сих пор не вернулась.

По данным отряда «Лиза Алерт», у Наталии Аликиной возможна потеря памяти.

Ее приметы: рост 160 сантиметров, плотного телосложения, светлые короткие волосы, голубые глаза.

Была одета в тканевую удлинкнную куртку цвета хаки, черные брюки. На ногах черные сапоги, на голове бирюзовый берет.

С собой была сумка.

Если вы видели эту женщину, обратитесь в полицию или к инфоргам отряда по телефонам: 8-902-83-44-698, 8-964-19-34-906.

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