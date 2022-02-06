В Перми установят памятник Родерику Мурчисону

Сэр Родерик Импи Мурчисон. Портрет работы Г. У. Пикерсгилла. Национальная портретная галерея, Лондон. Фото: Репродукция

В феврале в Музее пермских древностей будет установлен первый в Перми бюст шотландского геолога Родерика Мурчисона – первооткрывателя пермского геологического периода. Событие приурочено к 230-летию со дня рождения ученого.

Напомним, Родерик Мурчисон в 1841 году во время экспедиции по России открыл новый период. Впервые о результате экспедиции Мурчисон сообщил в письме профессору фон Вальдхейму, где он говорит о том, что решил обозначить эти огромные массивы как отдельную геологическую систему, которую он назвал по месту открытия пермской.

Всего в истории Земли выделено 12 геологических периодов. И только один из них носит имя города - пермский. Геологический период, получивший название «пермский», начался 299 миллионов лет назад и продолжался 47 миллионов лет.

Авторы бюста - скульпторы Елена Симанова и Павел Кладов.