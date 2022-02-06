«Эвакуировали 75 пациентов»: в Пермском крае произошел пожар в интернате

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Пожар в здании Дубровского психоневрологического интерната, расположенного в деревне Мерзляки Оханского округа, произошел вечером 4 февраля. Сработала пожарная сигнализация, на вызов выехали сотрудники Нытвенского пожарно-спасательного гарнизона. Пожару был присвоен второй ранг.

В тот момент в интернате находились 75 пациентов и 14 работников.

- Пожарные помогли эвакуироваться из здания всем пациентам и персоналу,- сообщили в краевом министерстве безопасности. - Никто не пострадал.

Как выяснилось, пожар начался в одной из комнат первого этажа, где загорелась постель.

Инспекторы управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверку и устанавливают причины пожара.