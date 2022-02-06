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Спорт6 февраля 2022 4:39

Екатерина Катникова стала 4-й в заключительной тренировке на Олимпиаде в Пекине

Олимпийские заезды саночниц из Пермского края состоятся 7 и 8 февраля
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Екатерина Катникова. Фото: Инстаграм.

Екатерина Катникова. Фото: Инстаграм.

6 февраля в Пекине во время XXIV зимних Олимпийских игр прошли заключительные тренировочные попытки у саночниц. Спортсменки из Пермского края неплохо показали себя на них. Во время пятой попытки Татьяна Иванова стала 13-й, а Екатерина Катникова – 15-й. А последняя, шестая попытка стала более успешной. Катникова показала четвертый результат, а Иванова – седьмой.

Напомним, в 2020 году 27-летняя Екатерина Катникова впервые в истории отечественного санного спорта стала двукратным чемпионом мира. А Татьяна Иванова завоевала "серебро" на Олимпиаде в Сочи.

Предварительные заезды саночниц на Олимпиаде в Пекине состоятся в понедельник, 7 февраля, а финальные - 8-го. Тогда мы и узнаем, какие результаты покажут наши спортсменки Желаем им олимпийских побед?

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