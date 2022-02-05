В Роспотребнадзоре рассказали, в каких муниципалитетах Прикамья выявили больше всего зараженных коронавирусом за сутки

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За прошедшие сутки в Пермском крае провели 30 370 ПЦР-исследований на коронавирус. По результатам тестов, опасную инфекцию обнаружили у 4 358 жителей региона. Новые заболевшие выявлены в 42 муниципалитетах региона.

Наибольшее число инфицированных в Перми – 2 162 человека. На втором месте Пермский район, где опасную инфекцию диагностировали у 388 жителей. Третье место по заболеваемости достается Чернушке - 264 заболевших. На четвертом месте Краснокамск - 261 инфицированный, на пятом месте Чайковский - 147 заболевших.

В Суксуне положительный ПЦР-тест получили 89 человек, в Кунгуре - 63, в Соликамске заболели 56 жителей, в Верещагино - 49, в Осе и Ильинске диагностировали по 47 зараений, в Березовском и Ординском муниципальных округах – по 42, в Оханске - 40. В Барде получено 38 положительных тестов на коронавирус, в Горнозаводске – 37, в Нытве – 33. По 32 новых случая зафиксировано в Очере и Октябрьском, по 26 – в Кудымкаре, Чусовском городском и Карагайском муниципальном округах, 25 – в Сивинском, по 23 – в Куединском и Частинском муниципальных округах, в ЗАТО Звездный – 21.

В Чердыни, Уинске и Юсьве за сутки диагностировали по 18 случаев коронавируса, в Кудымкаре и Большесоснове - по 17, в Еловском заболели 16 человек, в Добрянске - 15. В Красновишерске инфицировано 8 жителей, в Губахе и Кунгуре по 6, в Лысьве и Александровске - по 3, в Юрлинском и Кишертском муниципальных округах по 2, в Гайнском 1.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 205 149.

Напомним, в конце января состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. На нем главный санитарный врач Виталий Костарев отметил, что Пермский край находится на 1-м месте по заболеваемости в Приволжском округе и динамика заболеваемости коронавирусом в Прикамье крайне неблагополучная.

В связи с этим было решено продлить текущие ограничительные меры до 28 февраля. Также торговые центры теперь будут обязаны пускать посетителей только в масках. Эта мера будет прописана в документе отдельным пунктом и вступит в силу с момента опубликования указа.

Кроме этого с 1 февраля 30% государственных гражданских служащих, предприятий и учреждений переведут на удаленку. Руководителям других предприятий также рекомендована эта мера.