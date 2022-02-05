В Пермском крае убили 85-летнего пенсионера

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

В четверг, 20 января, в гости к 85-летнему жителю Березников пришел его знакомый. Во время разговора злодей напал не пенсионера и начал жестоко избивать руками и ногами. От полученных травм престарелый мужчина скончался на месте, а преступник скрылся.

- Несмотря на то, что преступление было совершено в условиях неочевидности, злоумышленник был установлен в короткий промежуток времени и задержан. На допросе обвиняемый вину в инкриминируемом ему преступлении признал, в содеянном раскаялся, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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