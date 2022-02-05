Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На следующей неделе специалисты компании «Новогор-Прикамье» проведут ремонтные работы на водопроводных сетях в двух районах города. Из-за этого в ряде домов отключат холодную воду. Об этом сообщает издание Business class.

В понедельник, 7 февраля, с 09.00 до 19.00 без холодной воды останутся дома по улице Балхашской, 209 и 204 и улице Братской, 20 и 22. С 12.00 до 15.00 воды не будет в домах по улице Мира, 7 и 9; улице Снайперов, 9, 11, 12а, 13, 17 и улице Танкистов, 50.

В четверг, 10 февраля, с 09.00 до 19.00 без холодной воды останутся жители домов по адресам: улица Веры Засулич, 42, 43; улица Карпинского, 91а, 96, 98, 100, 100а, 102; улица Молодогвардейская, 37; улица Рязанская, 3, 5, 7, 9, 11, 13; улица Советской Армии, 72, 72/1, 72/2, 72/3, 72/4.

Кстати, накануне мы сообщали о том, что амбулаторные консультационно-диагностические центры в Прикамье будут работать в выходные дни. Адреса медучреждений можно найти в нашем материале.