За сутки в Пермском крае коронавирусом заболели более тысячи детей

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За прошедшие сутки в Пермском крае провели 30 370 ПЦР-исследований на коронавирус. По результатам тестов, опасную инфекцию обнаружили 4 358 жителей региона, из них 1 068 – дети до 17 лет.

По данным на 5 февраля, в "красных зонах" стационаров Пермского края в тяжелом состоянии находятся 224 пациента. Из них 77 подключены к аппаратам ИВЛ. С начала пандемии в Прикамье от новой коронавирусной инфекции скончались 7 863 человека.

Общее число инфицированных в Прикамье достигло 205 149.

Напомним, в конце января состоялось заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. На нем главный санитарный врач Виталий Костарев отметил, что Пермский край находится на 1-м месте по заболеваемости в Приволжском округе и динамика заболеваемости коронавирусом в Прикамье крайне неблагополучная.

В связи с этим было решено продлить текущие ограничительные меры до 28 февраля. Также торговые центры теперь будут обязаны пускать посетителей только в масках. Эта мера будет прописана в документе отдельным пунктом и вступит в силу с момента опубликования указа.

Кроме этого с 1 февраля 30% государственных гражданских служащих, предприятий и учреждений переведут на удаленку. Руководителям других предприятий также рекомендована эта мера.