Биатлонистке из Прикамья, которая пожаловалась на питание в отеле в Пекине, будут давать йогурт и лосось

Валерия Васнецова. Фото: Instagram спортсменки.

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов в Telegram-канале сообщил об улучшении условий биатлонистки Валерии Васнецовой из Пермского края, которая пожаловалась на питание в карантинном отеле в Пекине.

«Утро начинаем с новостей Леры Васнецовой. С питанием, похоже, вопрос снят. Хозяева реагируют адекватно — на завтрак появились йогурты, лосось. Стандартный гостиничный завтрак, чего уж там. Без изысков, но хотя бы разнообразие есть», — написал руководитель пресс-службы СБР Сергей Аверьянов в Telegram-канале.

Фото: Союз биатлонистов России

Аверьянов добавил, что на днях пермской спортсменке должны принести в номер велотренажер и организовать прогулку на воздухе, хоть это и запрещено правилами. По словам Аверьянова, результаты ПЦР-тестов биатлонистки пока не такие хорошие, но есть положительная динамика.

Напомним, накануне биатлонистка Валерия Васнецова из Пермского края сдала два положительных теста на коронавирус, из-за чего вынуждена пропустить Олимпийские игры. На время спортсменку поместили в закрытый карантинный отель в Пекине. На своей странице в Instagram Валерия опубликовала фотографии обедов, которыми ее кормят. В меню: горсть макарон, три вареные картошки, заветренное ребро, кусок отварной утки и непонятного цвета подливка.

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