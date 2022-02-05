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Происшествия5 февраля 2022 7:30

В закрытой квартире в Перми нашли труп женщины

Погибшей было 50 лет
Источник:kp.ru
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Фото: Василий Вахрин

Вечером в пятницу, 4 февраля, в экстренные службы позвонила обеспокоенная пермячка. Женщина сказала, что уже два дня не может дозвониться до своей 50-летней дочери, а сейчас стоит у двери ее квартиры по улице Карпинского, 21, но та ей не открывает.

На адрес выехали спасатели и вскрыли дверь, в квартире они обнаружили труп женщины. На место вызвали полицейских. Сейчас правоохранители выясняют, из-за чего умерла женщина.

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