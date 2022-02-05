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Общество5 февраля 2022 4:28

В Пермском крае пропал вахтовик из Башкортостана

Он не выходит на связь с 23 января
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: ЧП Березники/ВКонтакте

Фото: ЧП Березники/ВКонтакте

В Пермском крае ищут 37-летнего вахтовика из Башкортостана. Об этом корреспонденту "КП" сообщили коллега пропавшего мужчины Анастасия.

- Наиль работает вахтами в поселке Железнодорожный, - рассказывает Анастасия, - Раньше он проживал в вахтовом поселке, а в январе решил снять квартиру в районе улицы Мира. Жил один. И вот уже две недели, с 23 января, он не выходит на работу, не звонит родным, а его телефон недоступен. Я обратилась за помощью к волонтерам.

Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Наиля, Анастасия просит писать ей на страницу в социальной сети.

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