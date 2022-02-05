В Пермском крае пропал вахтовик из Башкортостана

Фото: ЧП Березники/ВКонтакте
В Пермском крае ищут 37-летнего вахтовика из Башкортостана. Об этом корреспонденту "КП" сообщили коллега пропавшего мужчины Анастасия.
- Наиль работает вахтами в поселке Железнодорожный, - рассказывает Анастасия, - Раньше он проживал в вахтовом поселке, а в январе решил снять квартиру в районе улицы Мира. Жил один. И вот уже две недели, с 23 января, он не выходит на работу, не звонит родным, а его телефон недоступен. Я обратилась за помощью к волонтерам.
Всем, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Наиля, Анастасия просит писать ей на страницу в социальной сети.
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