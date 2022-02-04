Московская фирма отказалась работать на автобусных маршрутах в Пермском крае

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае 12 автобусных маршрутов остались не у дел, после того, как от них отказалась московская компания «Автомания». С 5 февраля перевозчик прекратил работу всех обслуживаемых маршрутов и отказывается от тех, которые еще только должны обновиться в феврале и марте. Об этом сообщает Министерство транспорта Прикамья.

Осенью прошлого года компания заключила контракты, но сейчас «Автомания» считает их убыточными, так как выросли цены на топливо, техобслуживание и запчасти.

На 9 маршрутов перевозчик был найден, но еще 12 с завтрашнего дня остаются без транспорта.

Министерство транспорта уже ищет перевозчиков на маршруты: №113 «г. Кудымкар – д. Карбас». №525 «м-н Заболотная – п. Кирзавод – с. Ёгва». №607 «г. Кудымкар – п. Чугайнов Хутор». №221 «г. Кудымкар – п. Сергеево - ч/з п. Кузьву». №324 «г. Кудымкар – д. Чинагорт». №325 «г. Кудымкар – д. Мосино». №326 «г. Кудымкар – д. Нижняя Волпа». №131 «г. Кудымкар – д. Визяй». №480 «г. Кудымкар – д. Дёмина». №367 «г. Кудымкар – д. Пятина». №542 «г. Кудымкар – с. Крохалево». №770 «с. Ашап - г. Пермь, ч/з с. Орда».