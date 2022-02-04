В Пермском крае мужчину будут судить за интимную переписку с ребенком

Мужчине грозит реальный срок заключения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае мужчину будут судить по статье «Совершение иных действий сексуального характера в отношении малолетней, совершенного через сеть Интернет».

В СКР по Пермском краю сообщили, что с июня по сентябрь 2021 года он вел переписку с девочкой, которой не исполнилось 12 лет. По его просьбе она отправляла ему фотографии и видеозаписи своего обнаженного тела.

Обвиняемый признал вину, решения суда он будет ждать под стражей. Ему грозит реальный срок заключения.