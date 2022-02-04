Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в ПермиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 февраля 2022 14:28

В Пермском крае мужчину будут судить за интимную переписку с ребенком

Девочка отправляла ему фотографии своего обнаженного тела
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчине грозит реальный срок заключения.

Мужчине грозит реальный срок заключения.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае мужчину будут судить по статье «Совершение иных действий сексуального характера в отношении малолетней, совершенного через сеть Интернет».

В СКР по Пермском краю сообщили, что с июня по сентябрь 2021 года он вел переписку с девочкой, которой не исполнилось 12 лет. По его просьбе она отправляла ему фотографии и видеозаписи своего обнаженного тела.

Обвиняемый признал вину, решения суда он будет ждать под стражей. Ему грозит реальный срок заключения.

0