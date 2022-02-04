Успевайте приобрести коммерческие помещения в домах от группы компаний ПЗСП

Фото: ПЗСП

«Дом на Бульваре» находится в самом центре Мотовилихинского района. Покупатели активно приобретают здесь жильё, продано уже порядка 70% квартир. Сдача первой очереди объекта – IV квартал 2022 года, второй - I квартал 2023 года. На первом этаже расположены коммерческие помещений различной площади - от 74 до 109 кв. м. Помещения хорошо подходят для офисов, магазинов, бизнеса в сфере услуг. Каждое помещение имеет отдельный вход с уровня земли, удобную планировку, большие окна, у дома предусмотрена и парковка. Бизнес в «Доме на Бульваре» - это гарантированный доход, так как основные клиенты будут жить в том же доме.

В доме на ул. Яблочкова, 3 продано более 50% квартир. Срок сдачи первой очереди – III квартал 2023 года. Вторая и третья очередь сдаются в I квартале 2024 года. В этом доме также есть помещения для коммерческой деятельности. В продаже остались несколько офисных помещений площадью от 125,8 кв.м. Удобные планировки позволят разместить здесь различные виды бизнеса. В доме также предусмотрена удобная парковка для жильцов и будущих клиентов.

Активно идёт возведение дома на ул. Докучаева, 23 – первого объекта, строящегося по инновационной технологии индустриального домостроения BAUM. Дом находится в микрорайоне Пролетарский, одном из самых развитых на правобережье Перми. Срок сдачи первой очереди – Iквартал 2023 года. На первом этаже дома также предусмотрены коммерческие помещения. Большинство из них уже приобрели покупатели, недавно в продажу вышло два новых – площадью 85 и 115 кв. м. Учитывая высокий потенциал бизнеса в этом микрорайоне, на это предложение стоит обратить пристальное внимание.

Застройщики: Бульвар Гагарина, 18 – ООО «Спецстрой Бульвар Гагарина,18», ул. Яблочкова, 3 – ООО «Спецстрой Яблочкова, 3», ул. Докучаева, 23 – ООО «Спецстрой Докучаева, 23». Проектные декларации всех объектов размещены на сайте наш.дом.рф. Информация о реализации квартир и офисных помещений на сайте pzsp.ru.