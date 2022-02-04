Власти Перми рассказали, где будет находиться питомник растений

Растения для озеленения города будут выращивать в Перми. Фото: Иван Макеев

В Перми уже в этом году начнет работать питомник растений. Постановление о его создании уже подписано главой города Алексеем Демкиным. Муниципальное казенное учреждение «Городское зеленое строительство» будет находится вблизи Восточного обхода.

В управлении по экологии и природопользованию администрации Перми пояснили, что сейчас материал для озеленения города закупается в других регионах. Создание своего питомника решит этот вопрос и через 5 лет выйдет на проектную мощность – более 13 тысяч крупномеров в год.