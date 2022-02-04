В Пермском крае в ДТП пострадал 6-летний ребенок

Фото: ОГИБДД МО МВД России «Кунгурский». Фото: другой источник.

В Кунгуре 3 февраля произошло ДТП. В 17.20 часов по улице Блюхера двигался ВАЗ-21110. За рулем был 36-летний водитель. Возле дома № 107а, он не справился с управлением врезался в бетонный столб. В салоне авто также находился 6-летний мальчик.

- Пострадавшему в результате ДТП водителю рекомендовано амбулаторное лечение, 6-летнему пассажиру оказана разовая помощь на месте ДТП, - сообщает ОГИБДД МО МВД России «Кунгурский».

Ранее мы сообщали о дорожном происшествии со страшными последствиями. Автоавария произошла в июне прошлого года. Жительница Чусового была за рулем «Киа Соренто». Вместе со своей семьей она ехала по трассе Кунгур-Соликамск. Внезапно она выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «ВАЗ-2113». Удар был такой силы, что машину, за рулем которой был 41-летний мужчина, искорежило до неузнаваемости.