В Пермском крае женщина уснула за рулем и устроила смертельную аварию

Водитель "ВАЗа" погиб на месте.

В Пермском крае 44-летняя женщина предстанет перед судом за смертельное ДТП. Страшная автоавария произошла в июне прошлого года. Жительница Чусового была за рулем «Киа Соренто». Вместе со своей семьей она ехала по трассе Кунгур-Соликамск. Внезапно она выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем «ВАЗ-2113». Удар был такой силы, что машину, за рулем которой был 41-летний мужчина, искорежило до неузнаваемости. Он скончался на месте автоаварии. В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали подробности, произошедшие в тот момент. Оказалось, что водитель «Киа» уснула за рулем.

Свидетелями ДТП стали участковые уполномоченные полиции, которые проезжали мимо в момент столкновения. Они остановились и вызвали скорую помощь и сотрудников ГИБДД, оцепили место аварии.

Водитель "Киа" уснула за рулем. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю.

В BA3е находился мужчина, который не подавал признаков жизни, а в иномарке у мужчины была травмирована нога. Женщина висела на ремне безопасности водительского сидения. Возле машины на обочине в шоковом состоянии сидели две девочки. К счастью, дети не пострадали. Мужчину и женщину осторожно вытащили из машины и передали подоспевшим на место ДТП медикам.

Следователи возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда и смерть человека». Сейчас водителя «Киа» ждет суд.