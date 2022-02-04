В пермской клинике будут испытывать лекарство от ковида

Фото: fmba.gov.ru

Федеральное медико-биологическое агентство получило разрешение на проведение клинических исследований препарата «МИР 19», который будет применяться для лечения коронавирусной инфекции. Как сообщает официальный сайт ведомства, препарат будет применяться для предотвращения развития тяжелых форм болезни.

- Клинические исследования пройдут на базе 11 медицинских организаций, в них примут участие 1 274 пациента, которые будут принимать препарат в условиях амбулаторного наблюдения, - отметили в ФМБА России.

Согласно реестру разрешений на проведение клинических испытаний, в перечень этих клиник входит и пермское учреждение – «Профессорская клиника», расположенная на улице Дружбы.

«МИР 19» был зарегистрирован в декабре 2021 года и включен во Временные методические рекомендации Минздрава России по лечению COVID-19.

Сейчас препарат применяется только в стационарах. Испытания должны показать его эффективность в амбулаторных условиях.