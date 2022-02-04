В Прикамье впервые выявили более 4 тысяч суточных заражений коронавирусом

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В Пермском крае впервые с начала пандемии выявили более 4 тыс. заболевших коронавирусом за сутки. Так, за последний день выявлено 4 003 заражения.

Общее число заражений в регионе с марта 2020 года перевалило за 200 тыс. За сутки было госпитализировано 384 пациента с COVID-19. В тяжелом состоянии остаются 209 пациентов с инфекцией, 81 подключен к аппаратам ИВЛ. 49 534 жителя края изолированы на дому.

С начала пандемии последствия инфекции унесли жизни 7 851 пациента. Скончались за прошедшие сутки 17 человек.