Школьникам и студентам Перми из-за карантина продлят проездные

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Школьникам и студентам Перми из-за введенного для них карантина продлят срок действия проездных документов. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Для автоматического продления в период с 3 по 9 февраля по проездным не должно быть совершено ни одной поездки. Так будут автоматически определяться пользователи проездных документов, переведенные на дистанционное обучение.

«Пополнение будет осуществляться на количество неизрасходованных поездок или количество дней, выпавших на карантин. Это будет сделано автоматически, держателям карт не придется никуда обращаться», - пояснили в дептрансе.

Также продлятся только проездные, которые были пополнены до 3 февраля текущего года.

Напомним, в Перми с 3 по 9 февраля приостановлено обучение школьников, студентов колледжей и техникумов из-за высокой заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Предписание выдал глава Роспотребнадзора Виталий Костарев.