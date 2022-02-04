Еще три пермских бара оштрафуют за работу после 23 часов

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми продолжаются ночные рейды по заведениям центра. Как рассказали в пресс-службе краевого Минтербеза, гостей после 23:00 принимали еще три заведения.

Это бар «Библиотека» на улице Сибирская, 10, кафе-кальянная «Мята Lounge» на улице Революции, 24 и бар «The Friends» на улице Газеты Звезда, 12.

Кроме того, одна из сотрудниц «Мята Lounge» работала без маски и перчаток. В отношении нее составлен протокол об административном правонарушении.

Как заявили в Минтербезе, рейды продолжатся. Напомним, две недели назад ведомство провело аналогичный рейд и оштрафовало три заведения пермского центра.

Владельцам ночных заведений напоминают, что нарушителям грозят штрафы. От 30 до 50 тыс. руб. ддя ИП и от 150 до 300 тыс. руб. для юрлиц.