Подготовку к строительству трассы ТР-53 в Перми начнут весной

Проект будущей трассы. Фото: permkrai.ru

Подрядчик строительства трассы ТР-53, которая соединит микрорайон Садовый и микрорайоны Висим, Запруд, Вышка-1 и Вышка-2, начнет подготовку к строительству весной 2022 года. Об этом сообщает Business Class.

Сейчас на месте будущей трассы ведутся геодезические работы. Продолжаются процессы оценки и последующего выкупа земельных участков. К подготовительным работам подрядчик – ООО «СК «Химспецстрой» – должен приступить в марте.

На первом этапе основного возведения трассы запланировано строительство моста через реку Ива. Также этот этап включает съезды с транспортной развязкой на пересечении улиц Уинской и Старцева.