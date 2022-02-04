ВТБ: более половины банковских операций в Прикамье совершается без бумаги

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

За прошлый год этот показатель вырос на 10 процентных пунктов.

Чаще всего опцией электронного подписания клиенты ВТБ пользуются при оформлении кредитов наличными – более 83% подобных операций совершается с помощью безбумажной технологии. Порядка 81% составляет доля цифровых соглашений при выдаче кредитных карт, 67% - дебетовых карт.

Наиболее активно развиваются безбумажные операции в операционном офисе ВТБ в Перми по адресу ул. Машинистов, 49. Здесь клиенты оформляют в цифровом виде около 76% розничных сделок. Более 71% операций без бумаги проходит в пермском отделении банка на Куйбышева, 103.

Безбумажная технология работает в ВТБ следующим образом: при обслуживании клиента в офисе сотрудник оформляет услугу и создает электронный документ, а пользователь подтверждает операцию и подписывает все документы электронной подписью в мобильном приложении. Все подписанные таким способом договоры хранятся в специальном разделе ВТБ Онлайн и доступны клиенту в любое время. Безопасность технологии реализуется за счет комплекса мер, подтверждающих авторство и неизменность подписанного клиентом документа, а также надежной системы хранения данных и электронных документов.

«Использование цифровых сервисов становится все более привычным в сфере финансовых услуг. Цифровизация не только позволяет клиенту быстрее и удобнее взаимодействовать с банком, но и на практике воплощает принципы нашей ESG-стратегии, – отмечает управляющий ВТБ в Пермском крае Владимир Стрельников. – Примечательно, что безбумажная технология востребована не только в столице края. Например, третье место в регионе среди наших отделений по доле цифровых сделок с физическими лицами занимает офис ВТБ в Губахе – здесь около 70% документов клиенты заверяют в электронном виде».

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)